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Гризманн доволен, что «Барселона» контактировала с его агентом

сегодня, 14:49

«Барселона» не оставляет намерений подписать следующим летом нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Каталонцы уже контактировали с агентом футболиста, а сам Гризманн рад этому факту, поскольку хочет попробовать себя в другом клубе после нескольких лет в «Атлетико».

В услугах француза заинтересован главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Отметим, что летом 2018 года отступные в контракте Гризманна снизятся до 100 млн евро (сейчас они составляют 200 млн).

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Все комментарии
жменя семечек
сегодня в 15:18
куда он лезет? каталония без пяти минут периферия испанского футбола
DJ PROMES
сегодня в 15:15
Гризману надо в Реал или ПСЖ, Барса уже неперспективный клуб.
barc-fᅠᅠ ответил barcelonistas
сегодня в 15:12
barcelonistas:
И что же во мне изменилось?
Ты стал общаться со сливочными.)
Ты даже согласен с ними часто. Это попахивает предательством.)
barcelonistas ответил barc-fᅠᅠ
сегодня в 15:10
И что же во мне изменилось?
barc-fᅠᅠ
сегодня в 15:04
Гризманна нужно брать. Месси нам помог, но пора ему сказать спасибо, тем более возраст уже не позволяет ему играть на высоком уровне. Возьмём Гризманна и снова будут шансы на требл.
Ещё бы вернуть лучшего тренера мира. Я про Энрике, конечно.)
Dim64f1121 ответил амурец
сегодня в 15:03
амурец:
Гризманн всегда играл в футбол с мужиками, и не перейдёт в бабскую балетную школу
В Реал он не собирается как бы
barc-fᅠᅠ ответил barcelonistas
сегодня в 15:02
barcelonistas:
Раньше такой неадекватной риторики от тебя не видел
Да и ты раньше другим был.
Беренгар ответил амурец
сегодня в 15:01
амурец:
Гризманн всегда играл в футбол с мужиками, и не перейдёт в бабскую балетную школу
Так его в Реал и не зовут
barcelonistas ответил амурец
сегодня в 14:56
Раньше такой неадекватной риторики от тебя не видел
sir_Alex
сегодня в 14:55
Немного ему надо для радости...
амурец
сегодня в 14:53
Гризманн всегда играл в футбол с мужиками, и не перейдёт в бабскую балетную школу
Dude-MU
сегодня в 14:52
На Хуана с доплатой обмен бы
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