Гризманн доволен, что «Барселона» контактировала с его агентом

«Барселона» не оставляет намерений подписать следующим летом нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Каталонцы уже контактировали с агентом футболиста, а сам Гризманн рад этому факту, поскольку хочет попробовать себя в другом клубе после нескольких лет в «Атлетико».

В услугах француза заинтересован главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Отметим, что летом 2018 года отступные в контракте Гризманна снизятся до 100 млн евро (сейчас они составляют 200 млн).

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