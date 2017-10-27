Моуриньо: «Кейн? Я же не говорю об Ибрагимовиче, Погба, Рохо и Кэррике»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью накануне матча 10-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» не стал обсуждать травму нападающего соперников Харри Кейна, который завтра не сыграет, и то, какие преимущества это может дать «красным дьяволам»:

«Я уже знаю, что вы хотите у меня спросить, поэтому вопрос не задавайте, я на него и так отвечу.

Я не говорю о травмированных игроках, поэтому о Кейне меня не спрашивайте, ведь, чтобы говорить о Кейне, мне нужно говорить об Ибрагимовиче, о Погба, о Рохо, о Кэррике, а я о них не говорю. Следующий вопрос».

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