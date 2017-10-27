Конте: «Журналисты пишут много чуши, чтобы создать проблемы между мной, клубом и игроками»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте вновь потерял контроль над эмоциями, когда на пресс-конференции журналист попросил его прокомментировать слухи о своей возможной отставке в связи с не самыми удачными результатами команды в последних матчах:
«Если оглянуться в прошлое, то такое случалось с многими тренерами. Пишут много чуши.
Журналисты пытаются создать проблемы между мной, клубом и игроками. Если кому-то написание подобного приносит радость, то я уже отвечал на это в прошлом. На такие вопросы я отвечаю очень хорошо».
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Конте после прошлого сезона поймал звезду.
Теперь же начал много болтать, часто теряя контроль над собой.
Конте после прошлого сезона поймал звезду.
Теперь же начал много болтать, часто теряя контроль над собой.
Blue is the colour
Blue is the colour