Конте: «Журналисты пишут много чуши, чтобы создать проблемы между мной, клубом и игроками»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте вновь потерял контроль над эмоциями, когда на пресс-конференции журналист попросил его прокомментировать слухи о своей возможной отставке в связи с не самыми удачными результатами команды в последних матчах:

«Если оглянуться в прошлое, то такое случалось с многими тренерами. Пишут много чуши.

Журналисты пытаются создать проблемы между мной, клубом и игроками. Если кому-то написание подобного приносит радость, то я уже отвечал на это в прошлом. На такие вопросы я отвечаю очень хорошо».

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