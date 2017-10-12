Скопинцев интересен клубам из РФПЛ и Чехии

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, выступающий на правах аренды за «Балтику», заинтересовал несколько клубов. По слухам, бек интересует два клуба РФПЛ из нижней части турнирной таблицы и один клуб, выступающий в еврокубках. Помимо этого, есть интерес от двух чешских топ-клубов.

Планируется, что до лета Скопинцев будет играть в «Балтике», а после этого он либо получит гарантии на попадание в состав «Ростова», либо уйдет в другую команду.

В текущем сезоне ФНЛ 20-летний Скопинцев провел 15 матчей и забил 6 голов.

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