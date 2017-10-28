Деменко: «Команда Карреры сегодня сильнее „Ростова“»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями накануне матча «Ростов» - «Спартак».



«В Ростове-на-Дону всегда тяжело играть, но „Спартак“ должен переломить этот момент. Мы видели матч с „Амкаром“, в котором красно-белые хорошо выглядели. Команда Карреры сегодня сильнее „Ростова“. Единственный момент — „Ростов“ играет дома. Поддержка будет хорошая, болельщики будут гнать команду вперёд.



„Спартаку“ надо возвращаться в чемпионскую гонку. Ростовская команде же сейчас в подавленном состоянии, из Кубка России вылетела. Однако на „Спартак“ все настраиваются серьёзно, команда Кучука будет биться. Но „Спартак“ есть „Спартак“. Уверен, что Каррера не будет держать в голове скорый матч против „Севильи“, ведь в чемпионате тоже надо навёрстывать. Что касается прогноза, то „Спартак“ победит 3:1».



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