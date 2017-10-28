Ловчев: «Думаю, Манчини встряхнёт Кокорина перед матчем с „Локомотивом“»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев отдает предпочтение «Зениту» в матче 15-го тура РФПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Локомотивом»:

«„Зенит“ играет на своем поле, думаю, зрителей будет много. Тем более, мотивация выше некуда – принимают главного конкурента, да еще который их обошел в прошлом туре.

У семинского „Локомотива“ боевой характер, но у команды проблемы с нападением. Забивают в основном со стандартов, либо Фернандеш хорошо штрафной исполнит. Скажу так, „Локо“ не хватает стабильности в атаке. Да, неплохо смотрятся в середине поля Алексей Миранчук или Фернандеш, но у „Зенита“ большой выбор качественных игроков в полузащите, они могут нейтрализовать лидеров „Локомотива“.

Последние игры в чемпионате „Зенит“ провел неважно, Кокорин тоже выглядел не лучшим образом. Думаю, Манчини его встряхнет перед таким матчем».

Ранее стало известно, что игроки «Зенита» Андрей Лунев, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси смогут сыграть с «Локомотивом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте