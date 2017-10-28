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Панюков: «Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо»

сегодня, 13:03

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков не скрывает, что минувшим летом перешел в клуб РФПЛ, чтобы в том числе и заработать:

«Считаю ли, как и раньше, что молодому футболисту гораздо полезнее играть в низших лигах европейских чемпионатов, чем оставаться на скамейке запасных в клубах Премьер-Лиги. Вы знаете, все от человека зависит. Если дублер получает чуть больше своих сверстников и довольствуется попаданием в заявку – это одно. Если человек готов отказаться от денег и хочет набраться опыта в Европе – совсем другое. Я два года назад сделал выбор в пользу заграницы. Считаю, что поступил правильно – это время пошло мне на пользу. Другие ребята сидели, сидели в заявке в России. И пропали.

Я два года покатался по Европе, теперь хочу поиграть дома. Денежку заработать. Это немаловажный факт – мне уже двадцать три года. Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо». 

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Все комментарии
AntiherQ1488 ответил Дед Мазая
сегодня в 14:07
Дед Мазая:
А по 12-ть не хотите? Газовик один спрашивал на днях нет ли у меня хорошего специалиста на примете. Говорит, если проявит себя, то будет 18 тыс зарплата. Так что 20тыс не везде получают...
Не, у меня за 30 зп, далеко за 30))
Я уже не молодой специалист.
BESTjuventus10
сегодня в 14:06
Надеюсь он не помирает с голодухи. Жалко парня.
Дед Мазая ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:05
AntiherQ1488:
Офигеть, у нас люди в регионах по 20 тыщ зарабатывают. А этот, наверное, рубли за деньги не считает. Впрочем, он ж с зенита. Они там все такие.
А по 12-ть не хотите? Газовик один спрашивал на днях нет ли у меня хорошего специалиста на примете. Говорит, если проявит себя, то будет 18 тыс зарплата. Так что 20тыс не везде получают...
Aram Yagubyan
сегодня в 14:04
Расскажи это шахтерам
Дед Мазая ответил Сергей Саныч
сегодня в 14:02
Сергей Саныч:
В двадцать три года на 1200 евро в месяц не прожить. Жалко парня.
Пусть идет в учителя, врачи, дворники, шахтеры. Говорят у них зарплаты выше...)
abrek123
сегодня в 14:00
Тоже мне нашел литовский футбол европейским))))Даже военные парады литвы страшно смотреть с одним автоматом и пушкой идут весь парад, тут даже на сайте литовского чемпионата не найти...Вступил бы хоть в более менее чемпионат Европы любой германии Франции Англии или турции Хорватии или еще куча всяких, а то поперся в самую бедную страну Евросоюза и теперь кричит во всей Европе что не платят ))))
dudka 98
сегодня в 13:57
какой ужас получать 80 тыщ рублей за любимое дело...
eaguar
сегодня в 13:52
иди на завод там аж 300-400 евро получать будешь , и главное совесть чиста .
Jeck Denielse
сегодня в 13:51
Какая положительная динамика.....
Раньше на заработки уезжали.......теперь возвращаются чтоб заработать...))
Всё благодаря В.Л.Мутко......и Ко.....

Такая "зона комфорта"......
Не снилась ни певцам,ни актёрам,ни банкирам ни даже губернаторам ))))

Это МБаппе,Дембеле и Рэшфорду надо что то доказывать и повышать свой уровень.......и то не факт что они будут так счастливы,востребованы,известны и богаты как игрок с российским паспортом имеющий контракт в преддверии ЧМ )))))))
KURUM
сегодня в 13:43
Правильно, нужно получать по 120 евро и пахать как шахтер..
Сергей Саныч
сегодня в 13:41
В двадцать три года на 1200 евро в месяц не прожить.
Жалко парня.
Russian_spb
сегодня в 13:32
бедненький, 81 тыс рэ ему мало.
добро пожаловать в реальность, это и есть объективная цена наших молодых футболистов.
и не только молодых.
Брулин
сегодня в 13:29
Для большинства россиян 1,2 тыс евро в месяц - запредельная сумма)
Брулин
сегодня в 13:28
Всё, что нужно знать о наших футболистах в одном вью
ДСА
сегодня в 13:26
В Европе 1200 евро хорошие деньги, которые надо отработать на поле. А в России такие деньги просто так платят футболистам.
Дед Мазая
сегодня в 13:20
В Европе вам платят столько, сколько вы стоите. А вы, молодые российские футболисты, и 1200 евро не стоите...
AntiherQ1488 ответил nikolah
сегодня в 13:15
nikolah:
не было шансов,в Браге он не заиграл
    nikolah ответил RDeanW
    сегодня в 13:13
    RDeanW:
    и этот на газовое бабло повелся... а ведь были шансы...
    не было шансов,в Браге он не заиграл
    WATMan
    сегодня в 13:13
    Что-то для футболера совсем смешные деньги, особенно в Европе
    AntiherQ1488
    сегодня в 13:11
    Офигеть, у нас люди в регионах по 20 тыщ зарабатывают. А этот, наверное, рубли за деньги не считает. Впрочем, он ж с зенита. Они там все такие.
    RDeanW
    сегодня в 13:11
    и этот на газовое бабло повелся... а ведь были шансы...
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