Панюков: «Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо»

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков не скрывает, что минувшим летом перешел в клуб РФПЛ, чтобы в том числе и заработать:

«Считаю ли, как и раньше, что молодому футболисту гораздо полезнее играть в низших лигах европейских чемпионатов, чем оставаться на скамейке запасных в клубах Премьер-Лиги. Вы знаете, все от человека зависит. Если дублер получает чуть больше своих сверстников и довольствуется попаданием в заявку – это одно. Если человек готов отказаться от денег и хочет набраться опыта в Европе – совсем другое. Я два года назад сделал выбор в пользу заграницы. Считаю, что поступил правильно – это время пошло мне на пользу. Другие ребята сидели, сидели в заявке в России. И пропали.

Я два года покатался по Европе, теперь хочу поиграть дома. Денежку заработать. Это немаловажный факт – мне уже двадцать три года. Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо».

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