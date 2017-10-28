Бубнов: «Ставлю на победу „Спартака“, но „Ростов“ может удивить»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прогнозирует победу «Спартака» над «Ростовом» в матче 15-го тура РФПЛ:

«Тяжело найти объяснение, почему „Ростов“ после 7 тура шел третьим, а сейчас – одиннадцатый. Кучук строит игру от обороны, команда часто играет вничью, но вдруг все посыпалось. 8 матчей команда не выигрывает и падает все ниже. Еще более странно, что „Ростов“ начал терять очки на своем поле, чего раньше не происходило. Также есть большие проблемы с организацией игры в атаке. Ведущие форварды ушли, заменить их не получилось.

Но это не означает, что „Спартак“ легко победит. „Ростов“ всегда серьезно настраивается на „Спартак“. Если „Спартак“ сыграет так же, как против Нальчика в первом тайме, то проблемы точно будут. Каррере важно настроить игроков соответствующим образом, еще раз донести мысль, что команда может остаться без Лиги чемпионов, если будет терять очки в РФПЛ.

Поставил на победу „Спартака“ исходя из ситуации на сегодняшний день, но „Ростов“ может удивить. Вспомнить даже матч прошлого сезона, когда ростовчане разгромили чемпионский „Спартак“ со счетом 3:0. И все-таки команда Карреры должна побеждать. „Ростов“ на неделе провел очень сложный матч в Кубке России. В отличие от москвичей он играл основой и провел 120 минут. Мой прогноз - победа „Спартака“ со счетом 2:1».

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