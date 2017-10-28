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Бубнов: «Ставлю на победу „Спартака“, но „Ростов“ может удивить»

сегодня, 08:28
РостовРостов-:-СпартакСпартак19:00 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов прогнозирует победу «Спартака» над «Ростовом» в матче 15-го тура РФПЛ:

«Тяжело найти объяснение, почему „Ростов“ после 7 тура шел третьим, а сейчас – одиннадцатый. Кучук строит игру от обороны, команда часто играет вничью, но вдруг все посыпалось. 8 матчей команда не выигрывает и падает все ниже. Еще более странно, что „Ростов“ начал терять очки на своем поле, чего раньше не происходило. Также есть большие проблемы с организацией игры в атаке. Ведущие форварды ушли, заменить их не получилось.

Но это не означает, что „Спартак“ легко победит. „Ростов“ всегда серьезно настраивается на „Спартак“. Если „Спартак“ сыграет так же, как против Нальчика в первом тайме, то проблемы точно будут. Каррере важно настроить игроков соответствующим образом, еще раз донести мысль, что команда может остаться без Лиги чемпионов, если будет терять очки в РФПЛ.

Поставил на победу „Спартака“ исходя из ситуации на сегодняшний день, но „Ростов“ может удивить. Вспомнить даже матч прошлого сезона, когда ростовчане разгромили чемпионский „Спартак“ со счетом 3:0. И все-таки команда Карреры должна побеждать. „Ростов“ на неделе провел очень сложный матч в Кубке России. В отличие от москвичей он играл основой и провел 120 минут. Мой прогноз - победа „Спартака“ со счетом 2:1».

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Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 09:30
И ежу понятно .......
Ростов с 12 августа !!!! не выигрывает 2,5 месяца.........
Ростов при Кучуке "удивлялку" потерял ,потому наврятли удивит любителей футбола победой над "лучшим клубом в пределах МКАДа".........

Хотя последние 2-е игры со Спартаком на "Олимпе-2" с общим победным счётом 5:0 оставляют маленькую,зыбкую,тоненькую надежду на положительный результат......)))

Тяжело обыгрывать москвичей в Ростове без Мевли,Нобоа,Ерохина,Полоза....не помню куда ушли эти классные игроки...но думаю что они счастливы ))))
mihaluch
сегодня в 09:27
Значит надо ставить на Ростов.У Бубнова всё наоборот.
Владимир Дыкин
сегодня в 09:26
Игра "Ростова", к сожалению, больше похожа на броуновское движение нежели на наигранные комбинации и экспромт. Действия игроков на поле - сплошная бестолковщина. Хотя им не откажешь в самоотдаче... Увы, при отсутствии травмированного Калачева даже минимальные шансы на успех в игре со Спартаком - это несбыточные мечты. Надо признать, что сегодняшнему Ростову конкуренты - СКА, Анжи, Тосно. Если не усилиться в зимнее окно новыми игроками, новым тренерским штабом - вероятность вылета Ростова из РПЛ высокая. Не вижу, что может в нынешней ситуации помешать "Ростову" совершить такой "побег".
drug01
сегодня в 09:19
Зачем юлить говори прямо результат!!!!
Дед Мазая
сегодня в 09:19
Испортил все настроение. Ну что стоило Бубнову поставить на разгромное поражение Спартака...((((
Василий 50
сегодня в 09:17
Не может же Бубнов все время ошибаться.
makkie
сегодня в 09:16
Не к добру такие прогнозы Бубнова.
Спартак в Ростове традиционно сложно играет, последний раз побеждали вроде еще при Карпине - Уорис в концовке 3 очка принес.
Казанский
сегодня в 09:13
Если бы Бубнов реально играл на ставках,то жил бы сейчас на вокзале))
tuman960
сегодня в 09:10
Бубнов ставит на победу Спартака-выигрывает Ростов и к гадалке не ходи!!!
papic337
сегодня в 09:08
Удачи Спартаку!
МапС
сегодня в 09:03
Соглашусь в Викторычем. Спартаку точно легко не будет. Сёдня есть шанс вплотную подпереть коней. Чем не дополнительный стимул?
Вперёд, Спартак!!!
Морозовский
сегодня в 08:57
Да нам не привыкать удивляться !
ОлегV ответил Serge Boykov
сегодня в 08:56
Serge Boykov:
Оба клуба играли в кубке России почти основами,поэтому весёлой игры не получиться! Так как Ростов дома играет,ставлю на ничью 0:0 или 1:1. У Спартака в голове ещё матч в ЛЧ,могут и не настроится...
Тоже больше склоняюсь к ничейному результату.
Игра покажет.
mikysss ответил Serge Boykov
сегодня в 08:48
Serge Boykov:
Оба клуба играли в кубке России почти основами,поэтому весёлой игры не получиться! Так как Ростов дома играет,ставлю на ничью 0:0 или 1:1. У Спартака в голове ещё матч в ЛЧ,могут и не настроится...
А вы тоже матч в ЛЧ в голове вчера держали?
Serge Boykov
сегодня в 08:38
Оба клуба играли в кубке России почти основами,поэтому весёлой игры не получиться! Так как Ростов дома играет,ставлю на ничью 0:0 или 1:1.
У Спартака в голове ещё матч в ЛЧ,могут и не настроится...
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