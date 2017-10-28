Ловчев: «Сегодняшний „Ростов“ это не „Ростов“ Бердыева, „Спартак“ победит»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 15-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком»:

«Думаю, „Спартак“ победит. У команды уже начала налаживаться игра в атаке. Да, не смогли забить „Амкару“, но это беда всех наших команд – проходить насыщенную оборону. А „Ростов“ сегодняшний, это не „Ростов“ Бердыева, где оборона была отлично отлажена. Нынешняя команда любит атаковать, в защите будут появляться свободные зоны. Для быстрых форвардов „Спартака“ это то, что надо. Поэтому думаю, что „Спартак“ победит со счетом 2:0».

Солидарен с Ловчевым и его коллега Александр Бубнов.

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