Бенитес: «Это может быть тот самый год, когда „Наполи“ возьмет Скудетто»

Наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес высокого мнения о главном тренере «Наполи» Маурицио Сарри:

«Он хороший тренер. „Наполи“ подобрал подходящий состав, чтобы Маурицио смог реализовать свои задумки. Он много занимается обороной и прессингом, который лучше работает в Серии А, чем в других лигах — например, в Англии.

Это может быть тот самый год, когда „Наполи“ возьмет Скудетто, но впереди еще долгая дорога, и победителем станет тот, кто более вынослив.

Я остаюсь поклонником неаполитанской команды и смотрю их матчи по ТВ при каждой возможности. Меня радует прогресс игроков, которые играли здесь еще под моим руководством и сохранили свою любовь к атаке. Теперь они больше верят в себя».

Бенитес также вспоминал о времени, проведенном у руля «Наполи».

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