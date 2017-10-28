«Ювентус» сыграет против «Беневенто» в форме, приуроченной к юбилею клуба

В матче 12-го тура Серии А против «Беневенто» (5 ноября) «Ювентус» сыграет в особом комплекте формы, приуроченном к 120-летию клуба.

Отметим, что на футболках «бьянконери» будут отсутствовать какие-либо рекламные логотипы, а помимо черно-белых полос на них также можно будет увидеть три вышитые звезды - по одной за каждые 10 выигранных Скудетто.

Напомним, что сегодня «Юве» сыграет с «Миланом» в рамках 11-го тура Серии А. Телеаудитория этой встречи составит порядка 730 млн человек.

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