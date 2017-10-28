Выборы правительства Каталонии пройдут за два дня до «Эль-Класико»

Выборы в новый парламент Каталонии пройдут 21 декабря. Данная дата примечательна тем, что всего лишь спустя два дня «Барселоне» предстоит выезд на «Сантьяго Бернабеу», где состоится матч 17-го тура Ла Лиги против «Реала» - «Эль Класико».

Напомним, что вчера парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции о независимости от Испании, и это может повлиять на будущее «Барселоны» в чемпионате Испании.

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