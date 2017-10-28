Выборы правительства Каталонии пройдут за два дня до «Эль-Класико»

Выборы в новый парламент Каталонии пройдут 21 декабря. Данная дата примечательна тем, что всего лишь спустя два дня «Барселоне» предстоит выезд на «Сантьяго Бернабеу», где состоится матч 17-го тура Ла Лиги против «Реала» - «Эль Класико».
Напомним, что вчера парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции о независимости от Испании, и это может повлиять на будущее «Барселоны» в чемпионате Испании.
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Та же Барса и ее представители, ничего не высказывают в пользу независимости, а лишь устроили эту смешную однодневную забастовку, когда все игроки по сборным разъехались.
А так, да, судьям придется затянуть пояса когда Барса потухнет)
Та же Барса и ее представители, ничего не высказывают в пользу независимости, а лишь устроили эту смешную однодневную забастовку, когда все игроки по сборным разъехались.
А так, да, судьям придется затянуть пояса когда Барса потухнет)
Привет, Василий!
Привет, Василий!
В скором времени лишаться кормильца)) Будет теперь Барса апловских или французских заряжать.
В скором времени лишаться кормильца)) Будет теперь Барса апловских или французских заряжать.
На ФК Барселоне это никак не отразится, ну, разве что Пике болтать меньше будет.
На ФК Барселоне это никак не отразится, ну, разве что Пике болтать меньше будет.
О другой лиги даже речи быть не может, пока будут беспорядки в Каталонии, а они будут, так как половина населения против независимости, к тому же ЕС и США на стороне Мадрида.
О другой лиги даже речи быть не может, пока будут беспорядки в Каталонии, а они будут, так как половина населения против независимости, к тому же ЕС и США на стороне Мадрида.
Я надеюсь, что они наоборот не бесхребетные как Шахтёр и покинут ЛаЛигу.
Я надеюсь, что они наоборот не бесхребетные как Шахтёр и покинут ЛаЛигу.