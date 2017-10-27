ПСЖ заставил капитулировать «Ниццу»

В поединке 11-го тура Лиги 1 ПСЖ не оставил шансов «Ницце».
Париж, стадион «Парк де Пренс»
ПСЖ – «Ницца» – 3:0 (2:0)
Голы: Кавани 3, Кавани 31, Данте 52 (авт)
ПСЖ: Ареоля, Силва, Бершиче, Алвес, Кимпембе, Верратти, Рабьо (Ло Чельсо 66), Дракслер, Ди Мария, Мбаппе (Пасторе 80), Кавани (Моура 85).
Главный тренер: Унаи Эмери.
«Ницца»: Бенитес, Данте, Ле Маршан, Бурнер, Марлон, Снейдер, Лусамба, Менди (Тамез 66), Лис Мелу (Сен-Максимен 78), Жалле, Балотелли (Плеа 72).
Главный тренер: Люсьен Фавр.
Судья: Тони Шапрон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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