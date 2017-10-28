Бенитес: «Я вспоминаю о „Наполи“ с чувством удовлетворения»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился воспоминаниями о времени пребывания в «Наполи».



«Я вспоминаю о „Наполи“ с чувством удовлетворения. Сперва я выиграл с „Интером“ два трофея, потом столько же с „Наполи“. Это два серьезных этапа в моей жизни, у меня хорошие воспоминания с ними. Неаполь очень похож на Испанию, от архитектуры до образа жизни. Я сразу же почувствовал себя как дома».



Ранее ходили слухи, что Рональд Куман может сменить Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера «Ньюкасл Юнайтед».

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