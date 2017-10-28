Ориоль Бускетс - в заявке «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

Стала известна заявка «Барселоны» на матч 10-го Ла Лиги против «Атлетика».

В распоряжении главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде будет 20 игроков, в том числе успевший восстановиться защитник Хавьер Маскерано: Также в заявке 18-летний опорный хавбек Ориоль Бускетс (однофамилец Серхио).

голкиперы: Тер Штеген, Силлессен;

защитники: Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Умтити, Костас;

полузащитники: Ракитич, С. Бускетс, Д. Суарес, Паулиньо, С. Роберто, Гомеш, О. Бускетс;

нападающие: Л. Суарес, Месси, Деулофеу, Алькасер.

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