Англия разгромила Испанию в финале юношеского ЧМ, уступая по ходу встречи в 2 мяча

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:1 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
19:30 39’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 0:0 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 14 тур
19:30 38’ Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Германия. Бундеслига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:1 Логотип футбольный клуб КельнКельн
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 4:2 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д
19:30 38’ Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:0 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
19:30 40’ Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
19:00 Идет второй тайм, 50’ Логотип футбольный клуб МиланМилан 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
19:00 Идет второй тайм, 52’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:2 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М
Россия. ФНЛ 2017/2018, 20 тур
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:2 Логотип футбольный клуб МонакоМонако
  • Главные новости
  • Все новости
18:51
«Арсенал» одержал волевую победу над «Суонси»18
18:22
Дортмундская «Боруссия» уступила «Ганноверу»13
17:45
«Милан» - «Ювентус»: стартовые составы7
16:23
Марсьяль принес «Манчестер Юнайтед» три очка в матче с «Тоттенхэмом»152
14:21
Манчини: «Я бы хотел возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70»27
20:11
Арп стал первым игроком 2000-х годов рождения, завившим гол в Бундеслиге0
19:53
Венгер: «„Арсенал“ снова проявил характер»0
19:51
«Монако» увез три очка из Бордо1
19:45
Клопп: «Рад, что „Ливерпуль“ заработал три очка»0
19:38
Игуаин отметился сотым голом в Серии А1
19:37
Отступные за Антона Миранчука составляют 7 миллионов евро, за Алексея – 8 млн8
19:32
Лебеденко: «Никаких драк и конфликтов с участием Григоряна в „Арарате“ не было»0
19:29
Калешин: «Игра с „Химками“ была немного закрытая»0
19:24
«Спартак» из Юрмалы стал чемпионом Латвии во второй раз подряд5
19:16
Новым тренером «Метца» стал экс-наставник «Монпелье» Хантц0
19:15
Вейналдум: «Для „Ливерпуля“ каждая победа очень важна»0
19:01
Мальдини: «Пока „Милан“ недостоин места в топ-4»0
19:01
Старридж забил 100-й гол в карьере1
18:53
«Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Вест Бромвичем»19
18:51
«Ливерпуль» без труда расправился с «Хаддерсфилдом»3
18:43
Перед матчем «Зенит» - «Локомотив» на арене «Санкт-Петербург» откроется парк развлечений9
18:36
Рэмзи забил 50-й гол за «Арсенал»2
18:28
Кессье: «„Ювентус“ — восхитительный коллектив, но и мы не лыком шиты»1
18:26
«Шальке» не удержал победу в матче с «Вольфсбургом»1
18:25
«Байер» одолел «Кельн» в 10-м туре Бундеслиги1

Англия разгромила Испанию в финале юношеского ЧМ, уступая по ходу встречи в 2 мяча

сегодня, 19:59

Сегодня в Калькутте состоялся финал юношеского чемпионата мира (до 17 лет) между сборными Англии и Испании. Англичане совершили удивительный камбэк, уступая по ходу встречи со счетом 0:2, но завершив поединок разгромной победой 5:2.

В составе чемпионов голами отметились Риан Брюстер, Гибс Уайт, Фил Фоден (дважды) и Марк Гуэхи. Дублем отметился нападающий сборной Испании Серхио Гомес.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ermak6848
сегодня в 20:06
Молодцы Юниоры Англии!!!
FILL3287
сегодня в 20:02
Красавцы,основняк тоже самое ждет!
Брулин
сегодня в 20:02
Ну что сказать,красавцы просто.В последнее время молодые англичане разных возрастов жгут вовсю.
Очень интересно посмотреть,как эти молодые таланты через несколько лет будут выступать во взрослом футболе.
RDeanW
сегодня в 20:01
а потом что? правильно! талантливая английская молодежь пропадет на скамейках и в основной сборной будет так же сливаться исландиям. мы тоже евро выигрывали не так давно молодежное, а толку....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100