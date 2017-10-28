Англия разгромила Испанию в финале юношеского ЧМ, уступая по ходу встречи в 2 мяча

Сегодня в Калькутте состоялся финал юношеского чемпионата мира (до 17 лет) между сборными Англии и Испании. Англичане совершили удивительный камбэк, уступая по ходу встречи со счетом 0:2, но завершив поединок разгромной победой 5:2.
В составе чемпионов голами отметились Риан Брюстер, Гибс Уайт, Фил Фоден (дважды) и Марк Гуэхи. Дублем отметился нападающий сборной Испании Серхио Гомес.
An incredible comeback.— ESPN FC (@ESPNFC) 28 октября 2017 г.
England come from 2-0 down to beat Spain 5-2 in the Under-17 World Cup final! 🏆 pic.twitter.com/cZKOEXfqCA
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Очень интересно посмотреть,как эти молодые таланты через несколько лет будут выступать во взрослом футболе.
Очень интересно посмотреть,как эти молодые таланты через несколько лет будут выступать во взрослом футболе.