Англия разгромила Испанию в финале юношеского ЧМ, уступая по ходу встречи в 2 мяча

Сегодня в Калькутте состоялся финал юношеского чемпионата мира (до 17 лет) между сборными Англии и Испании. Англичане совершили удивительный камбэк, уступая по ходу встречи со счетом 0:2, но завершив поединок разгромной победой 5:2.

В составе чемпионов голами отметились Риан Брюстер, Гибс Уайт, Фил Фоден (дважды) и Марк Гуэхи. Дублем отметился нападающий сборной Испании Серхио Гомес.

An incredible comeback.



England come from 2-0 down to beat Spain 5-2 in the Under-17 World Cup final! 🏆 pic.twitter.com/cZKOEXfqCA