Игуаин отметился сотым голом в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин открыл счет в матче с «Миланом» на 22-й минуте, достигнув исторического показателя. Этот гол стал сотым для аргентинца в рамках итальянской Серии А.

71 мяч Игуаин забил, выступая в составе «Наполи», и уже 29 голов успел положить в бело-черной футболке.

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