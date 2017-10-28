Игуаин отметился сотым голом в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин открыл счет в матче с «Миланом» на 22-й минуте, достигнув исторического показателя. Этот гол стал сотым для аргентинца в рамках итальянской Серии А.
71 мяч Игуаин забил, выступая в составе «Наполи», и уже 29 голов успел положить в бело-черной футболке.
22' - GOOOOOOL! CHE GOOOOOL! PIPITAAAAA! #MilanJuve 0-1 pic.twitter.com/Xeca7Ne0Jp— JuventusFC (@juventusfc) 28 октября 2017 г.
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Вообще если Игуаин наберёт прошлогоднюю форму,то и у сборной Аргентины не будет проблем на ЧМ! Хотя Сампаоли наверное Икарди будет в основу ставить...
Вообще если Игуаин наберёт прошлогоднюю форму,то и у сборной Аргентины не будет проблем на ЧМ! Хотя Сампаоли наверное Икарди будет в основу ставить...