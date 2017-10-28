«Спартак» из Юрмалы стал чемпионом Латвии во второй раз подряд

Определился триумфатор чемпионата Латвии. Во второй раз подряд местное первенство покорилось юрмальскому «Спартаку». В предпоследнем туре команда обыграла «Лиепаю» со счетом 2:1, хотя ей было достаточно и ничьей. Теперь коллектив недостижим для конкурентов.

Отметим, что в гонке бомбардиров чемпионата Латвии на данный момент лидирует российский нападающий «Спартака» Евгений Козлов (12 голов в 23 матчах).

В этом сезоне команда могла попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но в 3-м квалификационном раунде уступила «Астане».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте