«Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Вест Бромвичем»

В поединке 10-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде не без труда обыграл «Вест Бромвич».
Вест Бромвич, стадион «Хоуторнс»
«Вест Бромвич» – «Манчестер Сити» – 2:3 (1:2)
Голы: Родригес 13, Филлипс 90 — Сане 10, Фернандиньо 14, Стерлинг 64.
«Вест Бромвич»: Фостер, Хегази, Эванс, МакОли (Филлипс 68), Бэрри, Ливермор, Крыховяк (МакКлин 81), Гиббс, Ньом, Рондон (Робсон-Кану 58), Родригес.
Главный тренер: Тони Пулис.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Делф, Уокер, Фернандиньо, Д. Сильва, Де Брюйне, Жезус (Гюндоган 82), Сане, Б. Силва (Стерлинг 61).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Эванс 21, Жезус 60, Отаменди 71, Хегази 72.
Судья: Майк Джонс.
В параллельном поединке «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд».
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Тебя кстати тоже с победой Арсенала!)
С волевой даже победой)
Тебя кстати тоже с победой Арсенала!)
С волевой даже победой)
И игра есть, и результат.
Единственное, что нужно подтянуть, так это игра в защите..
Сегодня глупые мячи пропустили)
И игра есть, и результат.
Единственное, что нужно подтянуть, так это игра в защите..
Сегодня глупые мячи пропустили)
Лысый физрук опять отскочил..)
Третий гол просто класс!) Как раскатали)
Лысый физрук опять отскочил..)
Третий гол просто класс!) Как раскатали)
Контролировали ход встречи, Вест Бромвич по сути не показал ничего в атаке, но все равно мы умудрились зевнуть два необязательных мяча.
Контролировали ход встречи, Вест Бромвич по сути не показал ничего в атаке, но все равно мы умудрились зевнуть два необязательных мяча.