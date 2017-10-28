«Арсенал» одержал волевую победу над «Суонси»

«Арсенал» одержал победу над «Суонси» в матче 10-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув»
«Арсенал» - «Суонси» 2:1 (0:1)
Голы: Колашинац 51, Рэмзи 58 - Клукас 22.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Холдинг, 78), Озил, Рэмзи, Санчес, Джака, Мертезакер, Ляказетт (Жиру, 81).
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Суонси»: Фабианьски, ван дер Хорн (Дайер, 82), Моусон, Фернандес, Нотон, Клукас, Ки Сон Ен, Кэрролл (Макберни, 84), Фер, Абрахам, Айю (Нарсинх, 81).
Главный тренер: Пол Клемент.
Судья: Ли Мэйсон.
В параллельном матче «Ливерпуль» без труда расправился с «Хаддерсфилдом».
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