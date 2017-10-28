«Ливерпуль» без труда расправился с «Хаддерсфилдом»

В поединке 10-го тура АПЛ «Ливерпуль» не заметил сопротивления «Хаддерсфилда».
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд» – 3:0 (0:0)
Голы: Старридж 50, Фирмино 58, Вейналдум 75
На 42-й минуте Мохамед Салах не реализовал пенальти.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Матип, Морено, Гомес, Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Старридж (Джан 74), Фирмино (Окслейд-Чемберлен 66), Салах (Соланке 81).
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Хаддерсфилд»: Лоссль, Шиндлер, Йоргенсен, Леве, Смит (Хадергьонай 69), Муй, Хогг, Уильямс (Мунье 69), Дупуатр, Инс, ван Ла Парра (Качунга 34).
Главный тренер: Дэвид Вагнер.
Предупреждения: Смит 41.
Судья: Кевин Френд.
В другом матче тура «Манчестер Сити» одолел «Вест Бромвич».
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