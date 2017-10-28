«Монако» увез три очка из Бордо

В матче 11-го тура Лиги 1 «Монако» на выезде обыграл «Бордо».
Бордо, стадион «Стад Бордо-Атлантик»
«Бордо» – «Монако» – 0:2 (0:0)
Голы: Кейта 57, Лемар 65.
«Бордо»: Костиль, Левчук, Тулалан, Пелленар, Сабали, Санкаре (Менди 64), Вада (Плашил 73), Лерагер, Де Превилье, Камано (Кафу 81), Малколм.
Главный тренер: Жослен Гурвеннек.
«Монако»: Субашич, Жемерсон, Глик, Жорже, Раджи, Тилеманс, Моутиньо, Фабиньо, Кейта (Йоветич 82), Лемар, Лопеш.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
Предупреждения: Вада 67, Менди 86.
Судья: Микаэль Лесаж.
Днем ранее основной конкурент «Монако» ПСЖ разгромил «Ниццу».
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