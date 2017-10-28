Бухаров: «„Ростов“ заслужил ничью в игре со „Спартаком“»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2).
«Со „Спартаком“ сыграли достаточно неплохо, выдержали матч в хорошем темпе. Нас преследует какая-то расслабленность. И так уже в течение последних пяти игр. Пропускаем какие-то нелепые голы, и вот теперь со „Спартаком“ пропустили совсем необязательные мячи. Потом долго возвращались в игру. Хорошо, что сравняли счет, играли до конца и заслужили как минимум ничью», - сказал Бухаров.
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Ростовчанам респект, но этот кадр несёт какую то пургу.
Оба мяча (посмотрите повтор) были не берущимися.
О каких необязательных мячах говорит этот горе бомбардир.
Ростовчанам респект, но этот кадр несёт какую то пургу.
Оба мяча (посмотрите повтор) были не берущимися.
О каких необязательных мячах говорит этот горе бомбардир.