Лебеденко: «Никаких драк и конфликтов с участием Григоряна в „Арарате“ не было»

Форвард московского «Арарата» Игорь Лебеденко рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Александром Григоряном:

«Никаких драк и конфликтов с лидерами и остальными футболистами у Григоряна не было. Сейчас многие люди стараются выплеснуть на „Арарат“ один негатив. Всех волнует грязная подноготная команды, но ее просто не было. А с тренером были нормальные рабочие отношения, наши результаты тому подтверждение. Любой в команде может подтвердить мои слова.

У нас было мероприятие, где он попрощался с командой. Честно говоря, для меня это стало неожиданностью. Желаю Александру Витальевичу всяческих успехов на тренерском поприще. Надеюсь, он скоро найдет работу».

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