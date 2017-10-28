Мостовой: «За пять минут до конца нельзя пропускать»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью команды с «Ростовом» (2:2).

«Обидная потеря очков. За пять минут до конца нельзя пропускать! Я ещё понимаю, если бы какое-то давление было со стороны „Ростова“ или возникали опасные моменты, но их не было. „Спартак“ нормально оборонялся и неплохо контратаковал, но было видно, что во втором тайме команда подсела. Обидно. Не думаю, что „Спартак“ выбыл из чемпионской гонки. При выигрыше находились бы в четырёх очках от лидеров», — сказал Мостовой.

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