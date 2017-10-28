Каррера: «„Спартак“ потерял два очка»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью с «Ростовом» (2:2).
«Мы провели хороший матч, играли в футбол на протяжении всего матча. К сожалению, не смогли забить ещё, а соперник забил в концовке. Судя по тому, как складывалась игра, мы потеряли два очка», — сказал Каррера.
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Матч смотрел или лишь бы глупость написать?)
Матч смотрел или лишь бы глупость написать?)
Это высшая стадия maзохизma!!!
Это высшая стадия maзохизma!!!
1) Что на поле делает бакаев, когда на банке сидит Роша (12 лямов) и Пашалич (из Челси).
2) Каррера в курсе, что разрешено делать 3 замены? Там в конце пол команды пешком от усталости ходили...
3) замена Адриано который играет за троих (борется, бегает, прессингует, заставляет защитников не ходить вперед) это что за гениальный ход?
4) Спартак сыграл вничью (упустил победу) с 5 худшими командами РФПЛ на данный момент(анжи, ска, тосно,динамо,амкар). Неужели только я это заметил? Неужели тренерский штаб до сих пор думает что это совпадение такое, невезение. Это четко выстроенная тенденция. Почему никто ничего с этим не делает? Сколько это будет ещё продолжаться?
5) Зе Луиш там вообще жив? Была инфа что у него растяжение мшц живота, так он уже 4 месяца не играет, люди переломы лечат быстрее. Что вообще происходит?
п.с
Про чемпионство в этом году никто речи не ведет. Но хочется чтобы команда попала в ЛЧ на будущий год. Так почему такие игры как с ростовом до сих пор случаются?
1) Что на поле делает бакаев, когда на банке сидит Роша (12 лямов) и Пашалич (из Челси).
2) Каррера в курсе, что разрешено делать 3 замены? Там в конце пол команды пешком от усталости ходили...
3) замена Адриано который играет за троих (борется, бегает, прессингует, заставляет защитников не ходить вперед) это что за гениальный ход?
4) Спартак сыграл вничью (упустил победу) с 5 худшими командами РФПЛ на данный момент(анжи, ска, тосно,динамо,амкар). Неужели только я это заметил? Неужели тренерский штаб до сих пор думает что это совпадение такое, невезение. Это четко выстроенная тенденция. Почему никто ничего с этим не делает? Сколько это будет ещё продолжаться?
5) Зе Луиш там вообще жив? Была инфа что у него растяжение мшц живота, так он уже 4 месяца не играет, люди переломы лечат быстрее. Что вообще происходит?
п.с
Про чемпионство в этом году никто речи не ведет. Но хочется чтобы команда попала в ЛЧ на будущий год. Так почему такие игры как с ростовом до сих пор случаются?
Спартак играл нормально весь матч, были ошибки, куда уж без них, но игра смотрелась, беда только, что никак не научатся вскрывать "автобусы". Жизнь на этой игре не кончается, идем дальше. У лидеров не лучше, все теряют очки. Конечно был шанс приблизиться к ним, но пока не судьба, хотя от цска разрыв уже три очка, а это один шаг.
Первый круг отыграли, выдали хорошую беспроигрышную серию. Впереди еще целый круг, который и покажет, на что способен Спартак.
Спартак играл нормально весь матч, были ошибки, куда уж без них, но игра смотрелась, беда только, что никак не научатся вскрывать "автобусы". Жизнь на этой игре не кончается, идем дальше. У лидеров не лучше, все теряют очки. Конечно был шанс приблизиться к ним, но пока не судьба, хотя от цска разрыв уже три очка, а это один шаг.
Первый круг отыграли, выдали хорошую беспроигрышную серию. Впереди еще целый круг, который и покажет, на что способен Спартак.
(И сегодня ничья) -2:2)
(И сегодня ничья) -2:2)
Ростов - молодцы, после 120 минут кубкового матча добыли таки победу.
Идем дальше, на очереди важнейшая игра ЛЧ с Севильей.
Ростов - молодцы, после 120 минут кубкового матча добыли таки победу.
Идем дальше, на очереди важнейшая игра ЛЧ с Севильей.