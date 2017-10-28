Каррера: «„Спартак“ потерял два очка»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью с «Ростовом» (2:2).

«Мы провели хороший матч, играли в футбол на протяжении всего матча. К сожалению, не смогли забить ещё, а соперник забил в концовке. Судя по тому, как складывалась игра, мы потеряли два очка», — сказал Каррера.

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