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Каррера: «„Спартак“ потерял два очка»

сегодня, 21:07
РостовРостов2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью с «Ростовом» (2:2).

«Мы провели хороший матч, играли в футбол на протяжении всего матча. К сожалению, не смогли забить ещё, а соперник забил в концовке. Судя по тому, как складывалась игра, мы потеряли два очка», — сказал Каррера.

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Все комментарии
makkie ответил cska plus
сегодня в 21:42
cska plus:
Ростов потерял очки.
Дима!
Матч смотрел или лишь бы глупость написать?)
Shamil79
сегодня в 21:42
уже не 2 а намного больше!!! но поскольку Зенит и ЦСКА сдулись можно на что-то надеяться
Байкал-38 ответил kidman4ik
сегодня в 21:41
kidman4ik:
У меня тут пара вопросов к Каррере. 1) Что на поле делает бакаев, когда на банке сидит Роша (12 лямов) и Пашалич (из Челси). 2) Каррера в курсе, что разрешено делать 3 замены? Там в конце пол команды пешком от усталости ходили... 3) замена Адриано который играет за троих (борется, бегает, прессингует, заставляет защитников не ходить вперед) это что за гениальный ход? 4) Спартак сыграл вничью (упустил победу) с 5 худшими командами РФПЛ на данный момент(анжи, ска, тосно,динамо,амкар). Неужели только я это заметил? Неужели тренерский штаб до сих пор думает что это совпадение такое, невезение. Это четко выстроенная тенденция. Почему никто ничего с этим не делает? Сколько это будет ещё продолжаться? 5) Зе Луиш там вообще жив? Была инфа что у него растяжение мшц живота, так он уже 4 месяца не играет, люди переломы лечат быстрее. Что вообще происходит? п.с Про чемпионство в этом году никто речи не ведет. Но хочется чтобы команда попала в ЛЧ на будущий год. Так почему такие игры как с ростовом до сих пор случаются?
drug01
сегодня в 21:41
Спасибо что только два
time out ответил kidman4ik
сегодня в 21:40
kidman4ik:
У меня тут пара вопросов к Каррере. 1) Что на поле делает бакаев, когда на банке сидит Роша (12 лямов) и Пашалич (из Челси). 2) Каррера в курсе, что разрешено делать 3 замены? Там в конце пол команды пешком от усталости ходили... 3) замена Адриано который играет за троих (борется, бегает, прессингует, заставляет защитников не ходить вперед) это что за гениальный ход? 4) Спартак сыграл вничью (упустил победу) с 5 худшими командами РФПЛ на данный момент(анжи, ска, тосно,динамо,амкар). Неужели только я это заметил? Неужели тренерский штаб до сих пор думает что это совпадение такое, невезение. Это четко выстроенная тенденция. Почему никто ничего с этим не делает? Сколько это будет ещё продолжаться? 5) Зе Луиш там вообще жив? Была инфа что у него растяжение мшц живота, так он уже 4 месяца не играет, люди переломы лечат быстрее. Что вообще происходит? п.с Про чемпионство в этом году никто речи не ведет. Но хочется чтобы команда попала в ЛЧ на будущий год. Так почему такие игры как с ростовом до сих пор случаются?
Какие претензии к Бакаеву, парень отыграл хорошо, его не в чем упрекнуть. Андриано получил травму, поэтому был заменен.
Дима Головашич ответил kidman4ik
сегодня в 21:40
kidman4ik:
У меня тут пара вопросов к Каррере. 1) Что на поле делает бакаев, когда на банке сидит Роша (12 лямов) и Пашалич (из Челси). 2) Каррера в курсе, что разрешено делать 3 замены? Там в конце пол команды пешком от усталости ходили... 3) замена Адриано который играет за троих (борется, бегает, прессингует, заставляет защитников не ходить вперед) это что за гениальный ход? 4) Спартак сыграл вничью (упустил победу) с 5 худшими командами РФПЛ на данный момент(анжи, ска, тосно,динамо,амкар). Неужели только я это заметил? Неужели тренерский штаб до сих пор думает что это совпадение такое, невезение. Это четко выстроенная тенденция. Почему никто ничего с этим не делает? Сколько это будет ещё продолжаться? 5) Зе Луиш там вообще жив? Была инфа что у него растяжение мшц живота, так он уже 4 месяца не играет, люди переломы лечат быстрее. Что вообще происходит? п.с Про чемпионство в этом году никто речи не ведет. Но хочется чтобы команда попала в ЛЧ на будущий год. Так почему такие игры как с ростовом до сих пор случаются?
Бакаев как раз таки играл хорошо, а вот что Квинси делал на поле? Его можно было менять уже после пятнадцатой минуты.
Дима Головашич ответил Морозовский
сегодня в 21:39
Морозовский:
С 31-й по 34-ю минуту "Ростов" ПОЗВОЛИЛ сам себе накосячить на два гола. Я бы не сказал, что "Спартак" потерял два очка.
А Спартак не косячил , да?
Морозовский
сегодня в 21:36
С 31-й по 34-ю минуту "Ростов" ПОЗВОЛИЛ сам себе накосячить на два гола. Я бы не сказал, что "Спартак" потерял два очка.
cska plus
сегодня в 21:35
Ростов потерял очки.
spartak kursk
сегодня в 21:35
Семь упущенных побед!!!!!!
Это высшая стадия maзохизma!!!
kidman4ik
сегодня в 21:35
У меня тут пара вопросов к Каррере.
1) Что на поле делает бакаев, когда на банке сидит Роша (12 лямов) и Пашалич (из Челси).
2) Каррера в курсе, что разрешено делать 3 замены? Там в конце пол команды пешком от усталости ходили...
3) замена Адриано который играет за троих (борется, бегает, прессингует, заставляет защитников не ходить вперед) это что за гениальный ход?
4) Спартак сыграл вничью (упустил победу) с 5 худшими командами РФПЛ на данный момент(анжи, ска, тосно,динамо,амкар). Неужели только я это заметил? Неужели тренерский штаб до сих пор думает что это совпадение такое, невезение. Это четко выстроенная тенденция. Почему никто ничего с этим не делает? Сколько это будет ещё продолжаться?
5) Зе Луиш там вообще жив? Была инфа что у него растяжение мшц живота, так он уже 4 месяца не играет, люди переломы лечат быстрее. Что вообще происходит?
п.с
Про чемпионство в этом году никто речи не ведет. Но хочется чтобы команда попала в ЛЧ на будущий год. Так почему такие игры как с ростовом до сих пор случаются?
cska1948
сегодня в 21:34
Почему потеряли? Разве у СпаМа были явные голевые моменты, которые он не смог реализовать? Пусть ещё скажут спасибо, что у Фернандо удачным получился удар. Ведь дай ему ещё 100 таких же попыток и ни кто не гарантирует, что он хоть одну из них реализует.
Т34
сегодня в 21:33
Спартак потерял два очка. Это футбол, непредсказуемый и порой неожиданный. Но зачем же кричать, что Спартак не может играть, что в концовках матчей умирает и так далее. Не случись этого досадного гола со стандартного положения все тут распинались бы по другому. Тут были бы реплики, что Спартак молодец, одержал волевую победу, и говорили бы что выиграли на классе и еще много чего позитивного, причем эти же самые болельщики, которые в сегодняшнем случае кричат: "Пожар!"
Спартак играл нормально весь матч, были ошибки, куда уж без них, но игра смотрелась, беда только, что никак не научатся вскрывать "автобусы". Жизнь на этой игре не кончается, идем дальше. У лидеров не лучше, все теряют очки. Конечно был шанс приблизиться к ним, но пока не судьба, хотя от цска разрыв уже три очка, а это один шаг.
Первый круг отыграли, выдали хорошую беспроигрышную серию. Впереди еще целый круг, который и покажет, на что способен Спартак.
зенит юрист
сегодня в 21:30
пятачки каррерят
Брулин
сегодня в 21:29
Боюсь, что это ты их подарил, Массимо...
Konst56 ответил номер 12
сегодня в 21:27
номер 12:
Вы не о бакланах заботьтесь, а думайте, как дальше быть. Побеждать у Севильи конечно хорошо, но терять очки на ровном месте тоже нельзя. Надо что-то менять
Если не мы, то кто? Кто о бакланах позаботится? Албин? Эти бакланы вообще не в адеквате... После зенит-арены сразу на соккер прутся...
Дима Головашич
сегодня в 21:25
Промесу скажите об этом, ладно? Может, хоть задумается лишний раз.
Footbolista ответил sihafazatron
сегодня в 21:24
sihafazatron:
спартак любит ничьи. только с севильей это не прокатит
Придется выигрывать...))
Footbolista ответил Colonist
сегодня в 21:23
Colonist:
Я бы уде подумал об отставке Карреры. Почему не сделал замены???
Видимо держал в уме предстоящий матч с Севильей
Alex-96
сегодня в 21:22
Потеряли два "очка" - один луис адриано, а второй кто?
sihafazatron
сегодня в 21:22
спартак любит ничьи. только с севильей это не прокатит
Шуnя771 ответил makkie
сегодня в 21:20
makkie:
Так и есть, потеряли... но исключительно по своей вине. Ростов - молодцы, после 120 минут кубкового матча добыли таки победу. Идем дальше, на очереди важнейшая игра ЛЧ с Севильей.
Мну кажется победу "не добыли" - Амкар пошел дальше)х«Ростов» - «Амкар» - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 9:10 - пенальти)

(И сегодня ничья) -2:2)
Валерыч
сегодня в 21:19
13 матчей без поражений - это отличная беспроигрышная серия, учитывая, что Спартак сражается на 3-х фронтах.
Colonist
сегодня в 21:18
Я бы уде подумал об отставке Карреры. Почему не сделал замены???
номер 12 ответил Konst56
сегодня в 21:17
Konst56:
Хм.. Ветка... Бакланы стадионы ломают...
Вы не о бакланах заботьтесь, а думайте, как дальше быть. Побеждать у Севильи конечно хорошо, но терять очки на ровном месте тоже нельзя. Надо что-то менять
Шуnя771
сегодня в 21:16
Ростову надо отдать должное - после дополнительного времени с Амкаром и пенальтей. которым казалось ни конца ни краю не будет, так держать концовку матча....)
makkie
сегодня в 21:14
Так и есть, потеряли... но исключительно по своей вине.
Ростов - молодцы, после 120 минут кубкового матча добыли таки победу.
Идем дальше, на очереди важнейшая игра ЛЧ с Севильей.
Colonist
сегодня в 21:14
Матом не ругаюсь, поэтому промолчу!
Konst56 ответил RDeanW
сегодня в 21:12
RDeanW:
смотрите что сейчас будет) ветка лопнет просто от напора бакланов)
Хм.. Ветка... Бакланы стадионы ломают...
Konst56
сегодня в 21:10
Да, таким темпом, по очку собирая, навряд ли до чемпионства доедешь...
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