Рейнгольд о «Спартаке»: «Пижонов всегда наказывают, и сегодня пижонов наказали»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры «красно-белых» в матче 15-го тура РФПЛ против «Ростова» - 2:2:

«Двоякое впечатление от матча. „Спартак“ хотел выиграть на мастерстве, а за такое наказывают... Закономерный результат. Чтобы выиграть в Ростове - нужно бегать и стараться вне зависимости от положения „Ростова“. На мастерстве выигрывать всегда тяжело, тем более в состоянии сегодняшнего „Спартака“. С другой стороны, ничья в Ростове-на-Дону - результат, покоряющийся не всем топовым клубам первенства. Конечно, могло бы и лучше, но, допускаю, что потеря победы пойдет даже на пользу перед „Севильей“, потому что сейчас они получат по ушам, Каррера укажет на ошибки, и команда сделает необходимые выводы перед столь важной игрой.

Конечно, имеются вопросы по игре. В какой-то момент москвичи стали тянуть время, играли инертно, и на это было противно смотреть. Я ничего особенного в игре „Спартака“, и тем более в игре „Ростова“, не увидел. Это уже не тот „Ростов“, который был при Бердыеве.

У меня много вопросов к Марко Петковичу. Он теряет позицию, плохо читает игру, а так в обороне нельзя себя вести. Все это привело ко второму пропущенному мячу. Я вообще смотрю на него и не понимаю, по каким качествам его пригласили в „Спартак“. Поэтому пока он не впечатляет. Также есть вопросы к Квинси Промесу, который играл эпизодами и, скажем прямо, в основном просто стоял. Вообще лучшими в „Спартаке“ я назвал бы Фернандо и Дениса Глушакова, но остальная часть команды им практически не помогала. Неуверенно смотрелся Александр Селихов, такое чувствуется сразу. А общая оценка команде - „тройка“.

Но еще ничего не потеряно, играть еще весь второй круг. Можно наверстать упущенное в личных встречах с конкурентами. Хотя, понятно, обидно упускать такие победы на последних минутах. Но пижонов всегда наказывают, и сегодня пижонов наказали, потому что игре нужно отдаваться на 100%, а не эпизодами».

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