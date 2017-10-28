Кучук: «Я борюсь не за свое имя, а за футбольный город и команду „Ростов“»

После матча со «Спартаком» наставник «Ростова» Леонид Кучук поделился мнением об игре нападающего Алексея Ионова, отметившегося первым забитым голом дончан:

«Ионов станет сильным игроком, и вы еще будете гордиться, что он тут играет. Надо любить свою команду, она только собирается. Игрок к игроку, команда шаг за шагом строится. Он забил и я рад за него. Он проявил самоотверженность и скоростные качества. Мало кто сделал столько рывков, сколько Ионов. А с трибун ему кричат...

Мне хочется тому, кто сзади мне все время кричит, по-русски что-то сказать. Мне его разорвать хочется за это хамство. Я спокойный, но могу вцепиться. А вообще благодарен ростовским болельщикам, это футбольный город. Я борюсь тут не за свое имя, а за футбольный город и команду „Ростов“. Я влюбился здесь в болельщиков, в этот стадион и город.

Зачем обращаю внимания на отдельные выкрики? Понятно, что не стоит. Болельщики команду пусть воспринимают тепло, меня не интересует мое „я“, меня интересуют команда и город. Приходится с таким трудностями сталкиваться что ой-ой-ой. Спасибо городу, губернатору и президенту, что помогают. Проблемы идут еще с 2013 и 2014 года, это не мой багаж, но приходится тащить. Да, будет тяжело, не будет все время прекрасно. Но когда ребенок рождается – это дается тяжело, но потом все счастливы».

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