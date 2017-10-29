Монтелла: «Не у каждой команды есть в составе Игуаин»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла признал, что в матче 11-го тура Серии А против «Ювентуса» его команда не смогла ничего противопоставить индивидуальному классу нападающего «бьянконери» Гонсало Игуаина. Аргентинец оформил дубль, принеся своей команде победу.

«Не у каждой команды есть в составе Гонсало Игуаин. Исход матча решил топ-игрок, создавший два гола из ничего.

Однако топ-игроки стоимостью в 100 млн евро не приходят в клуб, который не выступает в Лиге чемпионов. Я доволен тем, как „Милан“ сработал на трансферном рынке минувшим летом».

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