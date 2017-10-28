Буффон о завершении карьеры: «Мне также нужно уважать и выбор „Ювентуса“»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что ему пора уступить дорогу молодым. Не исключено, что боссы туринского клуба подталкивают итальянца к решению повесить перчатки на гвоздь.
«У каждого есть свое время, но мне также нужно уважать и выбор клуба - „Ювентус“ покупает вратарей моложе и, возможно, даже лучше меня.
Хочу завершить карьеру как можно более достойно».
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Джиджи ты и так провёл достойную карьру,завоевав кучу титулов и любовь болельщиков по всему миру! Мы должны тебя запомнить в хорошем всете,а не когда ты будешь пропускать любые мячи...
Спасибо за игру! Forza Juve,Grande Buffon!)
Джиджи ты и так провёл достойную карьру,завоевав кучу титулов и любовь болельщиков по всему миру! Мы должны тебя запомнить в хорошем всете,а не когда ты будешь пропускать любые мячи...
Спасибо за игру! Forza Juve,Grande Buffon!)