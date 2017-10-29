Бускетс: «Это победа имени Тер Штегена»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, подводя итоги матча 10-го тура Ла Лиги с «Атлетиком», похвалил голкипера своей команды Марка-Андре Тер Штегена:

«Победа далась нам нелегко. Особенно тяжело пришлось во втором тайме, ведь в первом мы были лучше соперника.

После перерыва „Атлетик“ стал больше рисковать, что привело к моментам у наших ворот, однако мы сумели победить на стадионе, где играть очень сложно.

Это победа имени Тер Штегена. Он сыграл ключевую роль в нашей победе, мы рады, что у нас есть такой вратарь».

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