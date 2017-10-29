«Динамо СПб» и «Зенит-2» забили друг другу по три мяча

В матче 20-го тура ФНЛ «Зенит-2» сыграл вничью с питерским «Динамо».
Санкт-Петербург, стадион «Петровский МСА».
«Динамо СПб» – «Зенит-2» – 3:3 (0:1)
Голы: Барсов 52, Батютин 60, Кулишев 90+2 — Горулев 13, Зуев 63, Панюков 85 (пен).
«Динамо СПб»: Генералов, Житников, Юрганов, Бабенков, Бычков, Кулишев, Цвейба (Сарамутин 52), Соловьёв (Коротаев 61), Рогов, Власов (Батютин 46), Барсов.
Главный тренер: Александр Точилин.
«Зенит-2»: Бабурин, Зуев, Пенчиков, Каккоев, Карпов, Круговой, Богаев, Андреев (Плетнев 69), Горулёв (Мусаев 80), Сиротов, Панюков (Прудников 90).
Главный тренер: Анатолий Давыдов.
Предупреждения: Соловьев 39, Батютин 50, Зуев 68, Каккоев 74, Барсов 90+3.
Удаление: Батютин 82.
Судья: Кирилл Левников.
В другом матче «Томь» и «Луч-Энергия» сыграли вничью.
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