«Спартак» не станет проводить тренировку перед матчем с «Севильей»

Как сообщили в пресс-службе «Спартака», «красно-белые» не будут проводить в Испании тренировку перед матчем с «Севильей» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

Во вторник утром московский коллектив проведет занятие на базе в Тарасовке и будет в Испании вечером того же дня.

Встреча состоится 1 ноября в 22:45 по московскому времени. Ранее стало известно, что билетов на матч в свободной продаже не было.

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