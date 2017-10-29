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«Оренбург» на домашнем поле обыграл «Спартак-2»

сегодня, 15:56
ОренбургОренбург2 : 1Спартак-2Спартак-2Матч завершен

В поединке 20-го тура ФНЛ «Оренбург» на домашнем поле обыграл «Спартак-2».

Оренбург, стадион «Газовик»

«Оренбург» – «Спартак-2» – 2:1 (1:0)
Голы: Андреев 45, Пантелеев 61, Андреев 74.

«Оренбург»: Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Андреев (Парняков 77), Бегич, Чиркин, Попов, Ефремов (Дюриш 90+), Попович, Мамтов (Делькин 82).
Главный тренер: Владимир Федотов.

«Спартак-2»: Терешкин, Хомуха, Сокол, Мамин, Лихачев, Красильниченко, Полубояринов, Ломовицкий (Сиди 76), Пантелеев, Сакала, Нимели.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.

Предупреждения: Попов 16, Удалый 59, Полубояринов 77, Нимели 86, Ефремов 87.

Судья: Сергей Куликов.

Другой матч 20-го тура ФНЛ между «Томью» и «Луч-Энергией» завершился вничью.

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dudka 98
сегодня в 16:39
неважно начали, но все же разогнались, красавцы
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