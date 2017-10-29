«Крылья Советов» на последних минутах обыграли «Олимпиец»

В матче 20-го тура ФНЛ «Крылья Советов» обыграли «Олимпиец».

Самара, стадион «Металлург»

«Крылья Советов» – «Олимпиец» – 1:0 (0:0)

Голы: Ятченко 88.

«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Зотов, Таранов (Гоцук 14), Чочиев (Ятченко 62), Ланин, Ткачук, Мияйлович, Кленкин (Башкиров 90), Самодин, Алиев (Зинков 90).

Главный тренер: Андрей Тихонов.

«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, Маляров, Хайруллов, Филин, Нежелев (Хрипков 85), Ламбарский (Беляков 66), Фомин, Аюпов, Горбунов, Сорочкин.

Главный тренер: Николай Писарев.

Предупреждения: Кленкин 49, Маляров 90, Зотов 90.

Судья: Павел Кукуян.

Напомним, что недавно председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин опроверг слухи о том, что клуб может расстаться с главным тренером команды Андреем Тихоновым.

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