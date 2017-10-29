Неймар, Месси и Суарес снова вместе

Нападающий ПСЖ Неймар прибыл в расположение «Барселоны», где пообщался с бывшими партнерами по команде, за которую он выступал с 2013 по 2017 год. В частности, Неймар пообщался с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Neymar Jr don kon flex with Men dem 🙌 We miss am though!! pic.twitter.com/9q4jHajNdW — BarcaInPidign (@BarcelonaPidgin) 29 октября 2017 г.

Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ минувшим летом за рекордные 222 миллиона евро.

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