«Юнион Сент-Жиллуаз» – «Оуд-Хеверли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 23:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» – «Оуд-Хеверли», который состоится 3 августа 2025 года.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Команда не так часто выигрывала в межсезонье, а новый сезон в чемпионате Бельгии начала с ничейного результата. Тем не менее, чемпион прошлого сезона не видит в этом особых проблем и готов дальше набирать очки, ведь футбольный год только начинается. В домашней игре с «Оуд-Хеверли» коллектив является большим фаворитом и уверен, что сможет доказать это уже на футбольном поле.

25 июля «Юнион Сент-Жиллуаз» сыграл вничью с «Антверпеном» (1:1), а 20 числа проиграл матч за Суперкубок Бельгии с «Брюгге» (1:2).

«Оуд-Хеверли»

«Оуд-Хеверли» вряд ли в этом сезоне будет претендовать на высокие места, как и в прошлых, ведь сейчас клуб котируется как типичный середняк чемпионата Бельгии. Команда не проиграла первый тур, а уже во втором сыграет с чемпионом страны, который на своем поле будет предельно мотивирован на победу, поэтому шансов зацепиться за результат будет не так много, если они вообще появятся.

27 июля «Оуд-Хеверли» сыграл вничью с «Шарлеруа» (2:2), а 20 числа выиграл в товарищеской игре у «Реймса» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 1.32

Ничья – 5.2

Победит «Оуд-Хеверли» – 9.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

«Оуд-Хеверли» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Оуд-Хеверли»

Прогноз

Поставить на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что хозяева докажут свое превосходство над соперником, и выиграют с разницей минимум в два мяча.