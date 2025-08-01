«Шарлеруа» – «Сент-Трюйден»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 23:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Шарлеруа» – «Сент-Трюйден», который состоится 3 августа 2025 года.

«Шарлеруа»

Команда большинство последних лет в чемпионате Бельгии завершала в середине турнирной таблице и не могла навязать борьбу лидерам. В этот раз непохоже, что клуб претерпел кардинальные изменения или сменил вектор развития, а значит будет бороться в каждой игре за баллы, стараясь держаться как можно дальше от зоны вылета. Хозяева настраиваются на победу и если смогут ее достичь, болельщики будут более воодушевлены и счастливы, чем после первого тура.

31 августа «Шарлеруа» покинул Лигу конференций, проиграв в дополнительное время «Хаммарбю» (1:2), а 27 числа сыграл вничью в чемпионате с «Оуд-Хеверли».

«Сент-Трюйден»

«Сент-Трюйден» выиграл не только большинство товарищеских поединков, но и набрал три очка в первом туре с непростым соперником. Команда находится в хорошем состоянии и настроении и попытается этим воспользоваться в игре с не самым свежим после 120 минут матча в Лиге конференций «Шарлеруа». Гости рассматривают любой результат кроме поражения, поэтому встреча точно будет интересной.

27 июля «Сент-Трюйден» обыграл на своем поле «Гент» (3:1), а 19 числа выиграл товарищескую встречу с «Аль-Кадисия» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шарлеруа» – 2

Ничья – 3.6

Победит «Сент-Трюйден» – 3.65

Тотал больше 2.5 мячей – 1.77

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

«Шарлеруа» не проигрывает уже больше десяти поединков в основное время

«Сент-Трюйден» выиграл пять из шести последних поединков на выезде во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Шарлеруа», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что хозяева на своем поле будут выглядеть куда убедительнее соперника и это в конечном итоге принесет им три важных балла.