Манчини: «Эти три очка мы можем вернуть буквально в следующем туре»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:3) в матче 15-го тура РФПЛ.

«На мой взгляд — это не трагедия. Те три очка, которые мы отдали, можем вернуть буквально в следующем туре и вернуться на первое место. Сейчас не очень удачный период. Мы очень мало забиваем, перестал забивать Кокорин, и это действительно проблема, но не настолько серьезная, что ее можно назвать катастрофой. Нужно готовиться к следующим матчам.

Игра голкипера? Лунев — очень хороший вратарь, а ошибки случаются со всеми, все их допускают. Не существует идеальных вратарей, иначе бы все матчи завершались со счетом 0:0. Что касается Дзюбы, то есть проблема: раньше забивал только Кокорин, но сейчас и он перестал. Нужно работать над реализацией моментов, чтобы голы забивал не только он, но и другие игроки».

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