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Манчини: «Эти три очка мы можем вернуть буквально в следующем туре»

сегодня, 19:26
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:3) в матче 15-го тура РФПЛ.

«На мой взгляд — это не трагедия. Те три очка, которые мы отдали, можем вернуть буквально в следующем туре и вернуться на первое место. Сейчас не очень удачный период. Мы очень мало забиваем, перестал забивать Кокорин, и это действительно проблема, но не настолько серьезная, что ее можно назвать катастрофой. Нужно готовиться к следующим матчам.

Игра голкипера? Лунев — очень хороший вратарь, а ошибки случаются со всеми, все их допускают. Не существует идеальных вратарей, иначе бы все матчи завершались со счетом 0:0. Что касается Дзюбы, то есть проблема: раньше забивал только Кокорин, но сейчас и он перестал. Нужно работать над реализацией моментов, чтобы голы забивал не только он, но и другие игроки».

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Все комментарии
Морозовский
сегодня в 20:26
Манчини - неубедительно и как-то жалко.
Overbeer
сегодня в 20:25
Три портсигара отечественных, три магнитофона, три куртки кожаных.. тоже три))
Борисыч1
сегодня в 20:20
Очко зашить можно. Но расшквариться нельзя.
dbr123
сегодня в 20:20
смотря сколько зашлёте...
Беренгар
сегодня в 20:19
    AArmeets
    сегодня в 20:19
    Как было бы здорово если бы Рубин ещё раз натянул зенитню на балду! Болеем в следующем туре за Рубин, Страна!
    mab1011
    сегодня в 20:17
    Какие три очка? если в четырех турах только два взяли....
    вячеслав остапенко
    сегодня в 20:14
    Я согласен с Манчи
    Colonist
    сегодня в 20:13
    Манчини похож на итальянского мафиози, не замечали?
    rawer
    сегодня в 19:59
    не сможет даже если локо проиграет по доп. показателем он выше будет за счет личных встреч)
    волгoдoн
    сегодня в 19:56
    Вы не можете отвечать на комментарии Мигалков, т.к. он добавил Вас в игнор
    Физрук Манчини даже не пытается тягаться с твоей образованностью)
    вованыч 80
    сегодня в 19:56
    Зимой манчини будет требовать от руководства покупки топ-форварда.Миллер,готовь еще пару соточек лямов бакинских,иначе захандрит итальянец!!!
    cska1948
    сегодня в 19:55
    Вернуть потерянные сегодня три очка Манчини уже ни как не сможет. Их забрал на вечное хранение Локо! А в следующим туре будет совсем другая история и в розыгрыше будут ДРУГИЕ три очка!
    Аденн
    сегодня в 19:48
    не говори гоп, Рубин может и пожёстче зениту поиметь, что тады петь будешь.
    Parovoznic
    сегодня в 19:47
    А что, в следующем туре будет переигровка? ))
    MALOVAR
    сегодня в 19:45
    Даже за вратаря не заступился
    Мигалков
    сегодня в 19:45
    Манчини что в школе математику не учил? Три очка отданные Локомотиву уже никак не вернуть. Зенит может только потерять еще три в след. туре.
    cska1948
    сегодня в 19:44
    А откуда у Манчини инфа, что если Зенит победит в следующем туре, то получит не три очка, а ШЕСТЬ? Что в Регламенте РФС произошли изменения?
    Footbolista ответил pereletnii
    сегодня в 19:44
    pereletnii:
    С локо играет Цска,который по сюжету отберет три очка которые локо отобрал у Зенита,ну а Зенит по мнению Манчини победит Рубин.
    Понятно, тогда нужно говорить: "Эти три очка мы с ЦСКА и Рубином можем вернуть буквально в следующем туре" ))
    Василий 50
    сегодня в 19:41
    "Рубин" против.
    волгoдoн
    сегодня в 19:40
      311
      сегодня в 19:39
      Можно каждый тур терять очки, а на следующий возвращать!)
      Footbolista
      сегодня в 19:38
      Интересно, аргентинские футболисты понимают итальянский мат? ))
      pereletnii ответил Footbolista
      сегодня в 19:38
      Footbolista:
      А что Зенит в следующем туре опять с Локо играет? ))
      С локо играет Цска,который по сюжету отберет три очка которые локо отобрал у Зенита,ну а Зенит по мнению Манчини победит Рубин.
      Klasse
      сегодня в 19:36
      манчину понесло)) такое чувство, то к этому манекену для шарфика ереминка заезжал))
      Miaf ответил dbr123
      сегодня в 19:36
      dbr123:
      Бердыев вам поставит автобус и будете опять головой об стену биться...пока не пропустите )) дальних ударов нет совсем...а ближних не дают...угловые тоже разучились ?
      Бердыев еще тот жук, смотря сколько и кто ему заплатит.
      112910415
      сегодня в 19:36
      Офелия гибла и пела...
      pereletnii
      сегодня в 19:35
      А Набоа почему на лавке?
      Те игры где ему отводили время он играл блестяще и продуктивно в созидании и завершении,как раз то чего не хватает сейчас.

      По Дьзюбе,просто стоит посмотреть повтор как он просто лупит с трех метров мимо пустых ворот,тут любому все понятно.
      Понятно что все еще в переди и этот сюжет явно уже прописан.
      cska1948
      сегодня в 19:34
      Манчини в России недавно и не знает русской поговорки - Что с воза упало, то пропало!
      dbr123
      сегодня в 19:34
      Бердыев вам поставит автобус и будете опять головой об стену биться...пока не пропустите )) дальних ударов нет совсем...а ближних не дают...угловые тоже разучились ?
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