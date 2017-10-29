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Семин: «„Локомотив“ весь матч играл блестяще»

сегодня, 18:47
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал крупную победу над «Зенитом» (3:0).

«„Зенит“ нас вынудил в первом тайме играть более пассивно. Соперник очень активно играл, имел территориальное преимущество, имел моменты. Всегда нужно выдержать, выстоять. Мы выстояли первый тайм. И вообще весь матч играли блестяще.

Что изменило настрой команды во втором тайме? Во-первых, гол, во-вторых, „Зенит“ еще больше раскрылся, чем в первом тайме. Поэтому такой счет.

Футбол – это эмоции, без них футбола не может быть. Сейчас наша команда эмоционально играет, поэтому и такой результат. Когда не было эмоций, играли хуже», - сказал Семин.

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Байкал Иркутск
сегодня в 18:52
Возвращение Палыча в команду- это возрождение Локомотива!
Нас слухами от Ловчева и ко. не испугаешь!
Брулин
сегодня в 18:50
Ну , что же . Знатно Локо поставил на место этот кремлёвский проект . Молодцы . Теперь все убедились , что пиар-компания не играет в футбол , а играют мужики , а сегодня , настоящие мужики - это игроки Локомотива . Хороший матч !
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