Семин: «„Локомотив“ весь матч играл блестяще»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал крупную победу над «Зенитом» (3:0).

«„Зенит“ нас вынудил в первом тайме играть более пассивно. Соперник очень активно играл, имел территориальное преимущество, имел моменты. Всегда нужно выдержать, выстоять. Мы выстояли первый тайм. И вообще весь матч играли блестяще.

Что изменило настрой команды во втором тайме? Во-первых, гол, во-вторых, „Зенит“ еще больше раскрылся, чем в первом тайме. Поэтому такой счет.

Футбол – это эмоции, без них футбола не может быть. Сейчас наша команда эмоционально играет, поэтому и такой результат. Когда не было эмоций, играли хуже», - сказал Семин.

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