Гришин: «Голов мало, тем более для такого клуба, как ЦСКА»

Бывший тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин надеется, что московская команда вскоре улучшит свою результативность. «Армейцы» в последних восьми матчах во всех соревнованиях забили два мяча. В последнем туре чемпионата России ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1).

«Голов мало, тем более для такого клуба, как ЦСКА, тем более если команда стремится занимать первые места. Конечно, такая статистика не радует, но надо перебороть себя, потерпеть и, наверное, внести какие-то изменения в атаке, стараться больше комбинировать возле чужой штрафной площади. Надеюсь, что прорвет.

Конечно, Дзагоев - ключевая фигура в команде, но с другой стороны, если в обойме находятся 20 человек, тогда возникает вопрос, что делают девять человек, сидящие на скамейке и получающие зарплату. Зачем они тогда нужны? От одного футболиста игра команды не может зависеть, даже от такого, как Алан, нельзя делать ставку на одну человека».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте