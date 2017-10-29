Манчини: «Получился довольно абсурдный матч»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги матча 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:3).

«Таков футбол. Матч получился довольно абсурдным. В первом тайме мы доминировали и имели огромное количество возможностей, но не смогли их реализовать. Во втором тайме открылись, и соперник использовал все свои возможности. Это футбол, такое бывает. Мы свои контратаки не реализовали, а они реализовали все три, которые были».

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