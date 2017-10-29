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    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
    До ближайшего матча с "Зенитом"
    55%
    1947
    Два-три тура
    15%
    529
    Четыре-пять туров
    3%
    90
    Уйдет лидером на зимний перерыв
    23%
    822
    Затрудняюсь ответить
    4%
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Лунёв - о поражении от «Локомотива»: «Пусть тренер „Зенита“ всё говорит»

сегодня, 19:00
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3).

«У нас пусть тренер всё говорит», — сказал Лунёв.

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Все комментарии
sir-5 ответил Морозовский
сегодня в 20:13
Морозовский:
Игры у "Зеньки" нет, исполнителей путёвых нет и тренер очень слабый. Ждать от этой команды достижений смешно! А они нам кубком Лиги Чемпионов уши трут!
Всё у них есть,кроме того у руководителей,о чём говорил кот Матроскин.
Морозовский
сегодня в 20:09
Игры у "Зеньки" нет, исполнителей путёвых нет и тренер очень слабый. Ждать от этой команды достижений смешно! А они нам кубком Лиги Чемпионов уши трут!
salaga ответил Смитерс
сегодня в 19:58
Смитерс:
абшибка - аргентум - золото, а серебро - сильвер.
Золото - аурум, двоечник.
salaga ответил sir-5
сегодня в 19:54
sir-5:
Всё равно,лишь бы продавалось по сходной цене. Но в системе элементов Дмитрия Менделеева всё-таки "аргентум". Потому и Аргентина(по большим залежам руд с содержанием серебра).Или я "шютки" не понял.
Он химик, но по фене.
salaga ответил баск
сегодня в 19:52
баск:
Так и я про это.. Находитесь в стадии становления- ну так и становитесь себе, и через ошибки с локальными поражениями в том числе, но зачем же тренера то пинать? К добру это точно не ведет
На скамейке образумится. Мне это напоминает историю со Спаллетти, когда тот начал кардинальную перестройку и повысил требования к игрокам. Сразу образовалась группа недовольных, но те были аборигены, а этому быстро мозги вправят. Лишь бы не пошли на поводу у коллектива и крикливого общественного мнения, как тогда, и дали время тренеру. Если уж наняли его на 4 года, то надо доверять.
Аденн
сегодня в 19:52
видимо Андрюха тепереча уступит место в раме Лодыркину.
sir-5 ответил Смитерс
сегодня в 19:48
Смитерс:
абшибка - аргентум - золото, а серебро - сильвер.
Всё равно,лишь бы продавалось по сходной цене. Но в системе элементов Дмитрия Менделеева всё-таки "аргентум". Потому и Аргентина(по большим залежам руд с содержанием серебра).Или я "шютки" не понял.
баск ответил salaga
сегодня в 19:46
salaga:
Чемпионами не становятся те, кто теряет много очков с аутсайдерами, и корни этого поражения кроются именно там - в плохих играх с аутсайдерами. Унывать же и паниковать точно ни к чему: команда в стадии становления после обновления более, чем на половину, все кругом утверждают, что даже и костяка ещё нет, так откуда такие ожидания, что она пройдёт путь без единого спада.
Так и я про это..
Находитесь в стадии становления- ну так и становитесь себе, и через ошибки с локальными поражениями в том числе, но зачем же тренера то пинать?
К добру это точно не ведет
sir-5 ответил Romanum
сегодня в 19:44
Romanum:
Звучит как забытое "вон, у тренеришки нашего спросите!.."
25.10.2017 16:05 Рапопорт: "Ощущение, что мы стали терять Дзюбу. Он переоценивает себя" sir-5 :
"Это ты зря,потерпи.Когда Дзюба молчит-это к грозе.Так что мы скоро узнаем,кто есть этот Манчиня...И к нему присоединится целая команда "авторитетов" : Ваня Ростовский,Анюков,Шатов,Смольников,Жирков,и возможно-Полоз,Нобоа, "и кое-кто ещё,и кое-кто ещё"!"
salaga ответил sir-5
сегодня в 19:42
sir-5:
Польщён,ты всё-таки признаёшь меня поэтом."Зенит" тоже никудышный клуб,хотя и толстый денежный мешок,набитый аргентумом(серебром).
Умный человек не станет писать никудышные стишки. Ты меня разочаровал.
salaga ответил баск
сегодня в 19:39
баск:
Странно это, хорошо еще не сказал "наш тренеришка" (??) Что-то невелик в Зените задел морально-волевых, тем более в исполнении целого Лунева.. Человек пробился из самых низов, должен бы быть железным, по жизни-то.. Проиграли, да, это бывает, спад наметился.. Ну так что ж, всю дистанцию на высшем уровне редко кто проходит.. Однако, с такими нервишками чемпионами не становятся, удар-то держать надо, а не подпрыгивать, чуть что не так..
Чемпионами не становятся те, кто теряет много очков с аутсайдерами, и корни этого поражения кроются именно там - в плохих играх с аутсайдерами. Унывать же и паниковать точно ни к чему: команда в стадии становления после обновления более, чем на половину, все кругом утверждают, что даже и костяка ещё нет, так откуда такие ожидания, что она пройдёт путь без единого спада.
salaga ответил Дедуктор
сегодня в 19:33
Дедуктор:
Кстати, у Лунева очень плохое было взаимодействие с защитниками. А в эпизоде с первым голом он банально заистерил и совершенно напрасно помчался на перехват. Или пропустил бы, или пеналь заработал. Грубая ошибка вратаря.
Ляп с стиле былого Лодыгина. Это показывает, что на опытном Юре крест рано ставить.
Смитерс ответил sir-5
сегодня в 19:33
sir-5:
Польщён,ты всё-таки признаёшь меня поэтом."Зенит" тоже никудышный клуб,хотя и толстый денежный мешок,набитый аргентумом(серебром).
абшибка - аргентум - золото, а серебро - сильвер.
баск
сегодня в 19:33
Странно это, хорошо еще не сказал "наш тренеришка" (??)

Что-то невелик в Зените задел морально-волевых, тем более в исполнении целого Лунева..
Человек пробился из самых низов, должен бы быть железным, по жизни-то..

Проиграли, да, это бывает, спад наметился..
Ну так что ж, всю дистанцию на высшем уровне редко кто проходит..
Однако, с такими нервишками чемпионами не становятся, удар-то держать надо, а не подпрыгивать, чуть что не так..
sir-5 ответил salaga
сегодня в 19:32
salaga:
Никудышные вирши никудышного поэта.
Польщён,ты всё-таки признаёшь меня поэтом."Зенит" тоже никудышный клуб,хотя и толстый денежный мешок,набитый аргентумом(серебром).
Napoleon Bonapart ответил Смитерс
сегодня в 19:32
Смитерс:
мда... никак вы понять не хотите, что дело тут в том, что любой, кто только надел лазурные тряпки с баклановыми записками - автоматически прекращает быть человеком и футболистом, и сразу, автоматически превращается в баклана. А бакланы в футбол не играют. Они гадят и бакланят.
+1000!!!
Дима Головашич
сегодня в 19:31
Началась эпопея игрочишек и тренеришек.
Napoleon Bonapart
сегодня в 19:31
А пусть лучше Генчик скажет!
salaga ответил sir-5
сегодня в 19:31
sir-5:
У Палыча был точный план : Сапсан сильнее,чем баклан; итало-аргентинский клан слабее,чем один Фарфан.
Никудышные вирши никудышного поэта.
mat73
сегодня в 19:30
Надо было ещё у Дзюбы про тренера спросить!
Смитерс ответил Дедуктор
сегодня в 19:29
Дедуктор:
Семин, конечно, хорош. Но, ИМХО, лучше всех в РФПЛ сейчас Тарханов. Федорыча бы сейчас в зенит, получилось бы знатно. Остроатакующая команда (какие всегда у Тарханова), но грамотная команда.
мда... никак вы понять не хотите, что дело тут в том, что любой, кто только надел лазурные тряпки с баклановыми записками - автоматически прекращает быть человеком и футболистом, и сразу, автоматически превращается в баклана. А бакланы в футбол не играют. Они гадят и бакланят.
Romanum
сегодня в 19:29
Звучит как забытое "вон, у тренеришки нашего спросите!.."
salaga ответил RDeanW
сегодня в 19:29
RDeanW:
ахахаа) началось) в том году при луческу все началось с шатова) сейчас эту роль на себя взял лунев) все... это закат...
Ты бы заботился о собственном рассвете.
Дедуктор
сегодня в 19:28
Кстати, у Лунева очень плохое было взаимодействие с защитниками. А в эпизоде с первым голом он банально заистерил и совершенно напрасно помчался на перехват. Или пропустил бы, или пеналь заработал. Грубая ошибка вратаря.
pereletnii
сегодня в 19:27
Видимо очень растроен,понимает что решающий гол его вина,выбежал не расчетливо и сам не сыграл и Мевле помешал,а Миха прочно крыл Фарфана,в первом тайме был точно такой же эпизод,Лунев остался в воротах а мевля выдавил Фарфана в невыгодную позицию,за что получил аплодисменты трибун.
Дедуктор
сегодня в 19:26
Семин, конечно, хорош. Но, ИМХО, лучше всех в РФПЛ сейчас Тарханов. Федорыча бы сейчас в зенит, получилось бы знатно. Остроатакующая команда (какие всегда у Тарханова), но грамотная команда.
Смитерс
сегодня в 19:25
Причём тут Петржела? Вроде бы это последний из тренеров был у Зенита?
старина
сегодня в 19:22
Скоро дядя Гена Орлов выступит и начнет защищать своих лазурных питомцев
Стас Марченко ответил mc_borrow
сегодня в 19:22
mc_borrow:
Андре
Исправили. Спасибо
борька
сегодня в 19:21
Тренер говорит, что игроки не выполнили его указаний, играли как на тренеровке
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