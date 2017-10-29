Лунёв - о поражении от «Локомотива»: «Пусть тренер „Зенита“ всё говорит»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3).
«У нас пусть тренер всё говорит», — сказал Лунёв.
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Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3).
«У нас пусть тренер всё говорит», — сказал Лунёв.
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Сапсан сильнее,чем баклан;
итало-аргентинский клан
слабее,чем один Фарфан.
Сапсан сильнее,чем баклан;
итало-аргентинский клан
слабее,чем один Фарфан.