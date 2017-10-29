Гарин: «Сёмин снова доказал, что он Тренер с большой буквы»

Бывший игрок «Локомотива» Олег Гарин после победы «железнодорожников» над «Зенитом» (3:0) назвал три фактора, которые так повлияли на результат.

«Во-первых, строгая игровая дисциплина. Во-вторых, у „Локо“ лучше выстроена командная игра. Каждый футболист четко знает, что нужно делать на поле, все действия отработаны до мелочей. Вы видели, как образцово „Локомотив“ проводил контратаки?

Это заслуга Семина. Сто процентов! Юрий Палыч в очередной раз доказал, что он Тренер с большой буквы. Первый тайм в Петербурге завтра забудут, а результат в памяти сохранится надолго. Обычно говорят: выигрывает команда, проигрывает тренер. Здесь же победила не только команда, но и Семин. Человек, без которого сегодняшний „Локомотив“ представить невозможно.

В-третьих, Фарфан! Мне очень нравится, как он играет в этом сезоне. В каждом матче проделывает громадный объем работы. Такой мобильности даже молодежь позавидует. Не верится, что Фарфану уже 33. А вы помните, каким он пришел в „Локомотив“? Тот Фарфан и нынешний – небо и земля. Как по уровню игры, так и по самоотдаче. Но Семин к любому найдет ключик. У него на поле равнодушных нет».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте