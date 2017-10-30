Хамес Родригес: «Нужно привыкнуть к стилю игры „Баварии“, это не происходит в одночасье»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес рассказал, как происходит его адаптация, а также поделился мнением о главном тренере команды Юппе Хайнкесе. Колумбиец перебрался в «Баварию» из «Реала» на правах аренды.

«Замечательное чувство - забить первый гол перед нашими болельщиками в Мюнхене. Очевидно, что мне еще нужно приспособиться к новой жизни в Мюнхене, но с каждым днем мне становится всё лучше. Здесь совершенно другая жизнь. Кроме того, нужно привыкнуть к стилю игры „Баварии“, а это не делается в одночасье.

Хайнкес - очень опытный тренер, который излучает спокойствие. Понятно, что он многое видел за свою долгую карьеру. Я пытаюсь учиться у него и расти как футболист под его руководством. То, что тренер говорит по-испански, явно облегчает мне жизнь».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте