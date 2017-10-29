Иско: «„Реал“ всегда возвращается»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
    До ближайшего матча с "Зенитом"
    55%
    1947
    Два-три тура
    15%
    529
    Четыре-пять туров
    3%
    90
    Уйдет лидером на зимний перерыв
    23%
    822
    Затрудняюсь ответить
    4%
    153
    Всего голосов: 3541
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 2:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 1:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 1:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб ТосноТосно
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:3 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 4:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ 2017/2018, 20 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 0:0 Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб 3:3 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 2:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц
23:00 19’ Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 0:1 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель
  • Главные новости
  • Все новости
22:42
Лунёв: «„Зенит“ всё равно станет чемпионом»63
20:50
«Краснодар» прервал свою неудачную серию, разгромив «СКА-Хабаровск»64
20:50
«Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Кубка Германии8
20:06
«Реал» проиграл «Жироне»395
18:53
«Наполи» уверенно разобрался с «Сассуоло»14
23:19
Гарин: «Сёмин снова доказал, что он Тренер с большой буквы»0
23:17
Синицын: «Не скажу, что у „Краснодара“ был совсем уж кризис»0
23:09
В Саудовской Аравии женщинам разрешат посещать стадионы с января 2018 года5
23:09
Перейра: «Всегда хорошо вернуться к победам»0
22:57
Гранквист: «В чемпионате России слабых команд нет»1
22:54
ПСЖ купил Верратти по личной рекомендации эмира Катара0
22:51
Вандерсон: «Это была очень важная игра для „Краснодара“»0
22:45
Смолов: «„Краснодару“ нужно продолжать работать и двигаться дальше»»1
22:37
«Дженоа» может уволить Юрича второй раз за год0
22:21
Жоаозиньо: «Сегодня „Краснодар“ показал характер»3
22:20
Спаллетти: «Этот состав „Интера“ может выиграть Серию А»1
22:15
Роналду могут дисквалифицировать за тычок соперника в лицо30
22:02
Шалимов: «Кто-то сидит и ждет, когда „Краснодар“ проиграет, чтобы гадости написать»11
21:51
Лёв: «Германии будет очень сложно защитить титул чемпиона мира»3
21:40
Геркус: «Денисов после матча сказал, что это пипец и Фарфан - космос»13
21:34
Халк забил гол мощным ударом со штрафного в матче чемпионата Китая7
21:31
Поддубский: «„СКА-Хабаровск“ провалил первый тайм»1
21:25
Варан получил травму приводящей мышцы бедра3
21:23
Шалимов: «Надеюсь, что неудачная серия „Краснодара“ позади»5
21:17
Зидан: «„Реал“ может догнать „Барселону“, соперник еще потеряет очки»35

Иско: «„Реал“ всегда возвращается»

сегодня, 22:28
ЖиронаЖирона2 : 1РеалРеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Иско прокомментировал поражение команды от «Жироны» (1:2) в поединке 10-го тура Ла Лиги.

«Не стоит говорить, что „Реал“ мертв, ведь мы уже показывали, что всегда возвращаемся. Когда всё идет хорошо, очень легко называть нас отличной командой, однако сейчас нам действительно есть что доказывать. Так дальше продолжаться не может.

С „Жироной“ был очень странный матч. При счете 1:0 всё шло хорошо, но момент недопонимания во втором тайме перевернул игру. „Реал“ до последнего пытался отыграться».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Ruslan3132
сегодня в 22:56
Все верно сказал
Serge Boykov
сегодня в 22:56
Расслабились выйграв две лиги чемпионов, надо собраться и третью выйграть,тогда уж точно никто это достижение не перекроет! А Зидан должен пинками встряхнуть команду, ну или забадать всех...как с Матерецци в памятном матче)
DJIIN
сегодня в 22:42
на свое законное донное место..
cevin cigan
сегодня в 22:37
Надо честно сказать......................оставляем барсукам Ла Лигу.............но РЕАЛ .......отимеет МИР"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DJIIN
сегодня в 22:33
нгушенок стучит как дятелок...криштину обижают везде на полях соккера..
cevin cigan
сегодня в 22:31
Ладно................ЦЕЛЬ..................лига чемпионов!!!!!!!!!!!!!!!..каждый год!!!!!!!!!!!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100