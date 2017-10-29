Иско: «„Реал“ всегда возвращается»

Полузащитник «Реала» Иско прокомментировал поражение команды от «Жироны» (1:2) в поединке 10-го тура Ла Лиги.

«Не стоит говорить, что „Реал“ мертв, ведь мы уже показывали, что всегда возвращаемся. Когда всё идет хорошо, очень легко называть нас отличной командой, однако сейчас нам действительно есть что доказывать. Так дальше продолжаться не может.

С „Жироной“ был очень странный матч. При счете 1:0 всё шло хорошо, но момент недопонимания во втором тайме перевернул игру. „Реал“ до последнего пытался отыграться».

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