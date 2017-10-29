Зидан: «„Реал“ может догнать „Барселону“, соперник еще потеряет очки»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Жироны» (1:2) отметил, что отставание в 8 очков от «Барселоны» в таблице не является критичным для «сливочных».

«Мы потеряли три очка, теперь отстаем от „Барселоны“ на 8 пунктов, но в целом ничего не изменилось. „Реал“ по-прежнему может догнать лидера - у нас будут лучшие дни, а соперник еще потеряет очки.

Не считаю, что мы сыграли плохо. Это поражение случилось из-за недостатка концентрации. Так, первый гол „Жирона“ забила после вбрасывания из аута, а мы в этот момент были расконцентрированными».

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