Лёв: «Германии будет очень сложно защитить титул чемпиона мира»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв считает, что Бундестим будет очень непросто второй раз подряд выиграть мундиаль.

«В 2014 году мы не были в самом центре внимания. Германия прошла весь турнир, играя в свой футбол, и постоянно улучшала качество своей игры. Теперь же мы чемпионы мира и действующие победители Кубка Конфедераций, команда номер один в мире. Каждый будет очень мотивирован в матчах с нами. Повторить такой успех будет невероятно сложно, нужно чтобы каждый футболист сборной провел весь турнир на пике своей формы.

Что касается главных соперников, то бразильцы давно оправились от 1:7 и сейчас серьезно добавили. У Аргентины очень сильная атака, та же Испания не стала слабее. Не забываем и о сборных Англии и Франции».

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