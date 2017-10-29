Начо: «Восемь очков нелегко отыграть, но мы - „Реал“»

Защитник «Реала» Начо после поражения от «Жироны» (1:2) в 10-м туре Примеры уверен, что «Барселону», которая ушла в отрыв на 8 очков, вполне реально догнать.
«Это было болезненное поражение. Мы прибрали инициативу к своим рукам и хорошо играли, но после двух пропущенных голов мы не нашли, чем ответить.
В розыгрыше еще много очков. Восемь пунктов нелегко отыграть, но мы - „Реал“. Знаем, будем сложно, но сдаваться не собираемся».
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И я думаю скорее всего чемпионат проигран!
Но я верю в Реал и я уверен что титулы будут в конце сезона!
И помните барсофилы что у Реала 33 титула ла лиги, у барсы 24 и если даже будет 25 то барса все ровно позади Реала на десятилетия!!!
И я думаю скорее всего чемпионат проигран!
Но я верю в Реал и я уверен что титулы будут в конце сезона!
И помните барсофилы что у Реала 33 титула ла лиги, у барсы 24 и если даже будет 25 то барса все ровно позади Реала на десятилетия!!!