Начо: «Восемь очков нелегко отыграть, но мы - „Реал“»

Защитник «Реала» Начо после поражения от «Жироны» (1:2) в 10-м туре Примеры уверен, что «Барселону», которая ушла в отрыв на 8 очков, вполне реально догнать.

«Это было болезненное поражение. Мы прибрали инициативу к своим рукам и хорошо играли, но после двух пропущенных голов мы не нашли, чем ответить.

В розыгрыше еще много очков. Восемь пунктов нелегко отыграть, но мы - „Реал“. Знаем, будем сложно, но сдаваться не собираемся».

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