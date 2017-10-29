Каземиро: «„Реал“ играл плохо, мы не должны искать оправданий»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение «сливочных» от «Жироны» (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

«„Реал“ играл плохо. Говорят, что „Жирона“ забила второй гол из офсайда, но мы не должны искать оправданий. Команда не создала достаточного количества голевых моментов.

Остается только поздравить „Жирону“. Меня очень беспокоит эта ситуация, но в это сложное время нужно сохранять спокойствие и адекватно отреагировать на происходящее. Таков футбол».

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